室內口罩令今（20日）起解除，中央流行疫情指揮中心要求，除了醫療照護、大眾運輸兩類場所還是得戴口罩，其餘由民眾自行決定。有網友好奇提問，「大家會跟著脫罩嗎」？貼文曝光後，一名女網友給出16字答案，她決定繼續戴！

原PO在匿名論壇「Dcard」發問，一旦室內可以不用戴口罩，大家會跟著「解放嗎」，她回想當初進公司到現在，同事們沒看過幾次她的真面貌，如今要拿掉口罩，感到有些緊張。

結果一名女網友留言，強調自己還是會繼續戴著，因為「我對我的長相還有免疫系統都沒自信」；該則留言吸引超過2000人按讚，比原PO貼文還多，許多人相當認同這樣的說法。

「我會繼續戴欸！因為我本身過敏體質」、「戴著，遇到認識的人可以裝沒看到，或對方比較不會認出我」、「疫情前我就有容貌焦慮了，現在就算有化妝，還是會想戴」、「天生臭臉一定要戴口罩，不用維持職業假笑」。

也有人期待已久，迫不及待把口罩拿掉，「能不戴就不戴啊！有夠悶」、「我是不戴口罩比較好看的那種」、「主要是拿來拿去很麻煩，不要戴最好」。