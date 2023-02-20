新北一名罹有失智症的阿嬤阿和（化名），時常把家裡垃圾，丟在樓梯的公共空間，導致環境髒亂並散發惡臭，經里鄰通報社安網後，永和社福中心媒合長照資源及台電資源等，並在當地民生里前里長盧燕山聯繫清潔隊支援下，清出阿和家中堆滿的廢棄物，還修繕家中燈泡等電器；而她罹患思覺失調的兒子，也在社工的協助下，入住到護理之家，接受巡診醫生的治療和定期服藥。

永和社福中心督導洪嘉駿表示，永和區高齡化嚴重，老人人口占比達21％。長輩可能會有一些房產或動產，但因年邁或患有失智症而無法妥善運用，阿和便是一個典型的案例，原來在社區自有住宅，並獨自照顧思覺失調的兒子，但因患有失智症，自理生活有部分困難，遑論還要照顧兒子，幸好經鄰里通報後，中心立即介入協助處理，由主責社工游茹安媒合相關資源，並在前里長大力協助下，共同改善案家的生活。

洪嘉駿說，中心陸續連結區公所送餐、永耕長照個管、佈老志工進場關懷、樂圓家資中心情緒支持、輔具資源中心無障礙修繕、社團法人中華長照關懷協會陪同就醫，以及台電修繕專案等相關網絡資源進場服務，前後近1年的追蹤輔導，讓母子目前雖分居在兩處，都能過著較舒適、穩定的生活。

社會局長張錦麗表示，新北市14個社福中心持續推動社會安全網計畫，為了落實在地化社區照顧，降低照護成本，由社福中心串聯民間團體、社區組織，協助布建各項服務資源，尤其透過里鄰長通報系統，可以快速掌握隱藏在社區而需要關懷、服務的弱勢家庭或個案。新北市會持續加強社安網中各個網絡的聯繫和相互支援，共同照顧、關懷弱勢民眾的生活。