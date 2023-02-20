針對19日晚上台啤英熊與桃園永豐雲豹爆發史上最大衝突，聯盟20日公布判罰結果，導致衝突爆發的雲豹後衛陳孝榕遭到禁賽3場、罰款5萬，英熊後衛蔣淯安也被禁賽1場，衝進場內打人的英熊助教林玠禾禁賽30場、罰款30萬，另外雲豹董事長劉晉良被禁10場、罰款20萬，盧捷閔、羅振峰與曾品富等雲豹球員被禁3場，未登錄的雲豹球員黃奕勝禁賽1場，「魔獸」霍華德則沒被處罰。

以下是T1聯盟公布的判罰內容，「關於2023/2/19 桃園永豐雲豹作客台灣啤酒英熊主場衝突情事，T1聯盟對於造成社會負面影響深表歉意，經重大決策委員會決議，後續懲處如下：

一、 個人判罰結果

1. 桃園永豐雲豹-陳孝榕

說明：第四節最後 0:51桃園永豐雲豹陳孝榕持球揮肘擊中台灣啤酒英熊蔣淯安頭部，隨後蔣淯安動手推陳孝榕，陳孝榕做出揮手動作並發生推擠衝突。後續與台灣啤酒英熊助理教練林玠禾衝突中，也做出出拳行為。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

2. 台灣啤酒英熊-蔣淯安

說明：第四節最後 0:51 台灣啤酒英熊蔣淯安防守桃園永豐雲豹陳孝榕時，因陳孝榕持球護球動作過大，揮肘擊中蔣淯安臉部，蔣淯安即動手推陳孝榕。

判罰：處罰款二萬五千元整，記點2點(禁賽一場)

3. 台灣啤酒英熊-助理教練林玠禾

說明：第四節最後 0:51台灣啤酒英熊蔣淯安和桃園永豐雲豹陳孝榕發生衝突時，自板凳區衝入場內，隨即對陳孝榕進行追打。

判罰：處罰款三十萬元整，禁賽 30 場。另關於聯盟理事身分，將提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。

4. 桃園永豐雲豹-球團成員劉晉良

說明：自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台灣啤酒英熊助理教練林玠禾

判罰：處罰款二十萬元整，禁賽 10 場，並建議桃園永豐雲豹球團調整其職務。

5. 桃園永豐雲豹-盧捷閔(比賽未奪權)

說明：自板凳區進入場內，並針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾出腳攻擊。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

6. 桃園永豐雲豹-羅振峰(比賽未奪權)

說明：針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾動手攻擊。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

7. 桃園永豐雲豹-曾品富

說明：針對台灣啤酒英熊助理教練林玠禾動手攻擊。

判罰：處罰款五萬元整，記點6點(禁賽三場)

8. 桃園永豐雲豹-黃奕勝(該場未登錄)

說明：未登錄球員，自非登錄球員區進入球場。

判罰：處罰款二萬五千元整，記點2點(禁賽一場)

二、兩隊已當場宣判取消比賽資格之球員及隊職員，由於當下行為均屬阻止衝突擴大，經檢視畫面確認不進行後續禁賽及懲處：

台灣啤酒英熊：#0黃鎮、#27 梁浩真、#57 曹薰襄

桃園永豐雲豹：#12霍華德、#13林宜輝、#24艾夫伯、助理教練維達斯

三、T1聯盟對於本次衝突事件造成社會負面影響深表歉意，聯盟將加強球團、球員間溝通及教育，避免再次發生類似情事。本次事件懲處罰款，T1聯盟將全額捐出做為公益用途。」