米格（MiG）29K戰機降落印度第一艘自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）

就在「超日王」號（INS Vikramaditya）航母經過漫長的整修，終於準備駛出船塢之際，印度海軍敲定，要再訂購1艘比自製航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）更大的航母。

據《印度人報》（The Hindu）19日報導，由於新航母要進行一些修改，可能需要很長的時間，因此當它服役時，「超日王」號或許已經接近退役。也因此，它成了「超日王」號名符其實的接班艦。而印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）說，要再下自製航母訂單，海軍就必須持續研究，對打造更大，戰力更強的航母有什麼需求。

「要是我們得設計新航母，那就需要時間。由於目前的攔截索和彈射系統都在進行調整，我們需要引進新技術。它將有嶄新設計，而造船設施也必須升級，」他說，但「如果我們再訂購維克蘭特型航母，很快就能展開作業。」

庫瑪強調，這樣一來，作業就能立刻展開，也能節省成本，更能進行一些改進。他在印度航空展（Aero India Show）中指出，就作戰任務來說，新航母將採用能加強戰力的新技術，還有能在艦上起降的無人機。他說，按照先前的計畫，第二艘自製航母應該會比「維克蘭特」號大。而「維克蘭特」號約4.4萬噸，第二艘自製航母約為6.5萬噸。

有鑑於航母體型十分龐大，維修需要時間，加上可能延遲，因此印度海軍需要3艘航母。而庫瑪說，科欽造船廠有限公司（Cochin Shipyard Limited，CSL）在打造「維克蘭特」號的過程中，已累積了大量專業知識，要是再造1艘自製航母，就能加以利用，而不會閒置這些專業。

此外，庫瑪說，等到「超日王」號退役時，印度就需要著手打造另一艘新航母。而科欽造船廠官員表示，他們有自信，一旦印度海軍下單，就能在8年內打造出微調的自製航母。至於「維克蘭特」號2022年9月已服役，目前正在進行艦載機起降測試，預計2023年底可發揮戰力。