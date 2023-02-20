美國民主黨籍眾議員康納（Ro Khanna）率領的跨黨派訪團昨日抵台訪問，今赴立院拜會立法院長游錫堃並接受款宴。康納致詞時表示，此行無意挑釁中國大陸，希望能加強與台灣的關係，並促進台海和平。

除康納外，訪團中還有共和黨籍岡薩雷斯（Tony Gonzales）、麻州民主黨籍歐清傑（Jake Auchincloss）及伊利諾州民主黨籍傑克森（Jonathan Jackson）。游錫堃致詞時表示，他代表台灣國會感謝美國長久以來與台灣的相互扶持，數十年來，美國除了是台灣最重要的經貿夥伴、台海和平穩定的支柱外，台灣過去的數十年民主化過程，也受到美國長期的關注與支持。

游錫堃說，前天在歐洲召開的「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference，MSC）中，中方代表團團長王毅又老調重彈，說：「台灣自古就是中國的一部分，台灣從來就不是獨立國家。」王毅的言論嚴重悖離事實。

游錫堃引述《舊金山和約》指出，內容並沒有提及台灣的主權歸屬，自然不能宣稱台灣的主權隸屬於中國大陸。依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。因此根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國大陸；台灣從未被中華人民共和國統治過；台灣絕非中國大陸的一部分，台灣與中國大陸互不隸屬是鐵錚錚的事實。

游錫堃說，民主與自由是我們共同的語言，台美是民主同盟國，一定要共同確保全球和平穩定發展，並期待台美在「五法六保證」的架構上能有更多合作。

康納致詞時表示，今早很榮幸能和台積電創辦人張忠謀見面，他來自矽谷，非常了解美台經貿關係的重要性，希望未來彼此持續增加在製造業、創新等各方面合作，造福台灣、美國及全世界。

肯納表示，最近在新聞上看到美國前總統卡特有關健康方面的新聞，他是簽署「台灣關係法」的總統，希望藉此法案加強美台關係，也曾在1999年來台訪問，表達美國國會的信念，支持台灣民主與自由。他們期待此行能和台灣立法院各黨委員進行坦率溝通，加強台美未來經貿、政治各方面的合作。

肯納也說，此行與美國總統拜登、對中特別委員會及其他外交一系列政策，都非常一致，此行亦無意挑釁中國大陸，訪團希望能加強台灣的關係，因為台灣還是非常重要的，希望能致力促進台海和平。