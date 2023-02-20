藝人曾寶儀是演藝圈知名主持人，除了主持外也參與戲劇的演出，穩健又幽默的風格獲得眾人的好評。迎來50歲生日的她，日前與2大影后好友慶生，還獲得「親手製作」的禮物，讓她開心直呼：「真的是好棒的生日啊！」
曾寶儀昨（19）日在臉書發文表示，「謝謝兩位影后幫我過生日！我們在大家都還很『嫩』的時候認識，長大了，各自生命繞了一圈，能坐下來好好吃餐飯說說話就是最好的禮物謝謝妳們」，她還透露陶器是由林嘉欣本人親手製作。
照片中，曾寶儀頭戴酒紅色毛帽，素顏的臉頰看起來吹彈可破，手捧著林嘉欣送的陶藝，笑容燦爛。一旁的李心潔身穿灰色毛衣，穿著淡雅，歲月似乎沒有在她臉上留下痕跡。而林嘉欣也素顏上陣，依舊維持凍齡美貌，緊摟著曾寶儀和李心潔並面帶微笑。3人保養得非常好，完全如少女般充滿元氣。
貼文曝光後，立即吸引近萬名網友朝聖，大家紛紛留言恭喜：「生日快樂」、「3美同框」、「3位都好美喔」、「3位有內涵的美女」、「哇…3位都是我很喜歡的藝人，生日快樂」、「這幾個都50啦？好逆齡」
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