台中市新文化協會將於3月4日下午2時許，在東區公園東路及南京六街交叉口「二七部隊紀念碑」前舉行紀念「二七部隊76周年」活動，屆時備飯丸供大家食用、數量有限，緬懷75年前冒著生命危險，為台灣追求公理、正義的二七部隊。

台中市新文化協會指出，二二八中，台中一群青年不滿陳儀政府的貪污、腐化、胡作非為，包圍、攻克警察局、憲兵隊、營區，接收大量槍支、手榴彈等等武器後，成立了民軍「二七部隊」。

台中市新文化協會表示，二七部隊成員約4百餘人，大多是男學生青年，主要是台中師範、台中商業、台中一中、台中農學院（今中興大學）學生。除對抗陳儀政府，也在動亂時空中，取代失能的政府，維護台中社會治安。最後退到埔里山城與國府廿一師決戰。

台中市新文化協會說，女性青年在二二八中也不缺席，她們集結起來照顧傷患，並包飯丸供二七部隊當伙食。成員主要是台中女中、台中家政，及台中醫院護理人員。這份溫情讓二七部隊部隊長鍾逸人及弟兄，歷經70多年、念念不忘。

「二七部隊」隊長鍾逸人今年103歲，目前調養身體中，他說盡可能出席今年紀念活動。已過世的警備隊長黃金島的長子簡哲章先生，與數位貴賓，到現場與談；協會理事長陳彥斌解說紀念碑上的二七部隊簡史。

台中市新文化協會說明，「食飯丸」就是吃飯糰，為什麼與二七部隊有關？那是在1947年悲慘的二二八事件中，台中男、女青年共同保衛家園的溫馨故事。當天也特邀黑熊學院執行長何澄輝短講，說明黑熊學院何時開課跟報名。

另今年的「食飯丸」別具意義，一位父親為了讓自學的14、16歲兩兒子，了解二七部隊歷史，父子3人將共製飯丸供應；「食飯丸」須事先報名。