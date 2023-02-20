人工智慧聊天程式ChatGPT發表後席捲全球，連台灣大學前校長管中閔都不禁分享。「管爺」今在臉書PO文，說友人用他的名字查詢，結果ChatGPT大幅改寫管中閔職涯，稱他為「著名的台灣棒球運動員和教練」，管自嘲找到人生新的努力目標了。

管中閔不再是知名學者，而是職棒球員、總教練。（翻攝管中閔臉書）

管中閔的PO文引起熱烈討論，ChatGPT不僅完全「無視」他在學界、政界的資歷，連管當過台大校長都隻字未提。人工智慧直接幫管轉行，說他是棒球運動員，1984年開啟在統一獅隊的職業球員生涯，拿過5座金手套、2座最佳十人，以及1座年度最有價值球員。

2003年起出任富邦悍將總教練，2010年轉戰統一獅，帶領獅子軍拿下多個冠軍，「被譽為台灣棒球的傳奇人物」，對台灣棒球貢獻深遠。

網友回覆也頗神，有人虧管兼職，難怪當年被卡；有人認為，管帶領職棒球隊奪冠，可能比他當台大校長還難；更有獅迷出面力挺，謝謝管爺！