威力彩連9槓，今（20日）頭獎上看7億元，小孟老師在臉書上指出，今日財運最旺星座前4名依序是水瓶座、牡羊座、雙魚座、天秤座，其中第1名的水瓶座下注前可多吃西瓜、茄子、青椒、葡萄等，就能大量提升財氣。

小孟老師說，今日的好運時辰為早上11點至下午1點、下午3至5點和晚上7至9點，建議尋找住家或辦公室正北方投注站來下注，就有機會把大獎抱回家。

▍第四名：天秤座

2月20日穀神星落入天秤座的宮位，顯示能五穀豐收，財氣充沛，建議下注前可拿紅包袋裝一點米，再到投注站下注，就能得到穀神加持，提升中獎機率。

▍第三名：雙魚座

太陽與海王星落入雙魚座的命宮，顯示能得到太陽與海洋之母能量，建議下注前多穿海洋色系衣服，例如水藍、藻綠色都能得到加持讓財氣暴漲，使數字靈感增強。

▍第二名：牡羊座

木星落入牡羊座命宮，木星象徵樹幹能量，建議下注前可用竹筷子吃飯，再冥想喜歡的數字後，前往投注站下注，就能得到木星的加持 。

▍第一名：水瓶座

水星進入水瓶座，象徵財水充沛橫財看漲，財運能量噴發，建議下注前多吃含水食物，例如西瓜、茄子、青椒、葡萄等都能提升大量財氣。