中華電近年積極與國際知名公雲業者緊密合作，如全球市佔第一的AWS、Google Cloud等，已具備AWS受管服務供應商合作夥伴認證及DevOps、IoT和Migration雲端搬遷三項AWS專業能力認證、七項以上合作夥伴資格；在Google Cloud亦具備菁英合作夥伴認證、Google Cloud PSO、Google Workspace、Google Cloud Anthos等銷售資格認證；中華電深耕雲端，在AWS及Google Cloud皆擁有超過百餘張專家證照，不論是公有雲或跨雲情境需求，中華電多雲服務專家團隊都可規劃最適合雲端解決方案，協助政府與企業專注其核心能力發展促進數位轉型。

迎接多雲佈署趨勢，中華電自主研發多雲管理平台(CMP)及多雲交換平台(CMCX)，讓企業彈性用雲、輕鬆調整雲端運算資源並可透過最穩定的電路直連到多家公有雲服務上，打造雲地混合。

針對AWS服務，中華電高雄亞灣區導入全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，為南臺灣企業打造具低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新之雲端服務解決方案，並搭配部署AWS Local Zones服務，為特定產業如政府、金融、醫療等實現雲地混合。

此外，中華電信也與東海大學合作GCCF(Google Cloud Computing Foundations)計畫，協助東海大學成為智慧永續校園，推動節能低碳、共同培育雲端AI智慧人才。