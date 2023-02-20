直播》室內脫口罩首日 指揮中心最新說明

時隔812天，指揮中心全體脫下口罩！中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增1萬1808例本土個案，較上周下降4.8％，社區防疫組長莊人祥表示，目前屬於疫情低點，本周將持續觀察走向。另今天新增252例境外移入個案，確診個案中新增44例死亡，包括一名30多歲男性，有免疫系統疾病，接種4劑疫苗，喘咳一周後確診新冠肺炎，住加護病房近一個月病況惡化死亡。

指揮中心表示，今日新增之11,808例本土病例，為5,471例男性、6,330例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,120例)，桃園市(1,593例)，高雄市(1,428例)，臺中市(1,331例)，臺南市(1,037例)，臺北市(1,006例)，彰化縣(578例)，新竹縣(379例)，屏東縣(316例)，苗栗縣(307例)，雲林縣(247例)，宜蘭縣(244例)，新竹市(227例)，南投縣(203例)，基隆市(187例)，嘉義縣(186例)，花蓮縣(163例)，嘉義市(102例)，臺東縣(67例)，澎湖縣(44例)，金門縣(40例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為21例男性、23例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月27日至今(2023)年2月17日，死亡日期介於今年2月5日至2月17日。

指揮中心說明特殊死亡個案，30多歲男性曾接種4劑疫苗，有免疫系統疾病，1月中開始呼吸喘、咳嗽持續1周，1月23日至急診檢查、新冠快篩陽性確診，且有雙側肺炎、呼吸窘迫，收治加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，經積極救治仍不幸於2月17日病況惡化過世，死因為免疫疾病、新冠肺炎、黴菌血症。

另外，國內今天新增126例中重症個案，包括1歲女童、有蠶豆症病史，未接種疫苗，2月11日開始發燒、咳嗽，當天快篩陽確診，2月13日出現呼吸困難、呼吸及咳嗽有雜音，到急診檢查有胸凹、氧氣濃度下降，診斷為哮吼合併呼吸窘迫，緊急插管住加護病房，使用呼吸器及類固醇等藥物治療，2月18日已拔管移除呼吸器轉一般病房，目前病況穩定。目前國內累計312例兒童重症個案，其中45例死亡。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，為101例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於今年1月21日至2月18日。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計9,937,216例確診、17,564例死亡。