行政院長陳建仁今上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形、疫苗施打及室內口罩開放後防疫措施等議題進行討論。陳建仁表示，各級學校預計3月6日實施校園室內口罩放寬，他請指揮中心預作準備；指揮中心指出，預計自3月1日起停止提供入境人員及確診密切接觸者家用抗原快篩試劑。

指揮中心指出，全球疫情已逐漸趨緩，確診人數近一周持平；中國大陸疫情表現同樣漸緩，惟研判其各疫情指標皆有低估，雖尚未發現新型變異株，但疫情仍屬嚴峻。有關我國國內疫情部分，全國本土新增病例下降，惟13－18歲學生族群略增；中重症數略降、死亡數持平，將持續加強長者等重症高風險族群疫苗接種、及早用藥，並關注開學後、低溫及防疫政策陸續鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心指出，最近一週入境23萬8632人次，較上週減少8％，入境旅客身分別國人佔60％，非本國籍旅客30％，持我國居留證之外籍人士10％。目前Covid-19邊境作業回歸常態管理，機場／港埠旅客自由領取快篩試劑約70％，另有需要試劑之民眾，可至各通路自行購買。

指揮中心表示，因自主防疫指引之篩檢頻率已調整為有症狀再篩檢，入境時有症狀者可於機場港埠洽疾管署檢疫人員，且國內販售家用快篩試劑通路普及，購買便利，故預計自3／1起停止提供入境人員及確診密切接觸者家用抗原快篩試劑。

陳建仁表示，今天是室內口罩禁令鬆綁的第一天，因為三年多來指揮中心與全體國人的共同努力，太晚才得以循序漸進地走到今日逐漸鬆綁的階段，並提醒指揮中心持續關注後續的疫情狀況，並為各級學校預期於3／6鬆綁的口罩開放預做準備。

陳建仁也指示，目前高齡者的疫苗施打率仍需持續加強，指揮中心應強化溝通，即時澄清謠言，化解民眾疑慮，並向長者、高風險族群及其家屬解釋疫苗接種的重要性與必要性。