台中市某高中教官被控搜查男學生書包，該生疑因此在家想不開。校方指出，學生因行為有異樣，學校透過程序進行輔導，家長也能理解，後續將積極進行協助。

教育局指出，對這名學生事件表達不捨與遺憾，學校18日上午召開校園危機處理會議，下午進行入班班輔，並針對任課教師發放安心文宣；教育局學諮中心已與學校合作介入並提供支援，以降低校內師生面臨輕生危機事件所造成之壓力。

教育局說，校方反映該生為學校輔導室長期輔導協助之個案，輔導老師觀察該生人際關係相當良好，發生這樣的事，學校師生都相當不捨。

該校一名學生在臉書貼文，要求該教官下台，他寫著「我不想再看到我同學走了，你害死一個學生還不夠是不是，你只會打電話和家長亂說話，亂搜人家書包…」。

另一名學生說，此事目前學校或任何調查都還沒有確定實情，也難以確信是否哪個原因，造成不幸，當然有累積的可能性。另名學生說，或許該生曾有過不良紀錄，但這並不足以構成搜查要件。

學校表示，上學期學生行為有異樣，校方依程序輔導了解，持續關懷，發生不幸，校方也難過，家長也理解學校輔導過程。

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