鄉民留言。（圖 / 擷取自PTT）

行政院前院長蘇貞昌昨（19）日與兼任民進黨主席的副總統賴清德，一同出席立委吳秉叡後援會組織「秉友會」舉辦的新春團拜，期間蘇呼籲以能捍衛民主價值為由，呼籲大家支持賴。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，有人更怒嗆「這輩子不會再投民進黨」。

蘇貞昌表示，選擇總統「要能選可以抵擋中國欺壓的」，台灣才不會變成下一個香港，因此要拜託大家支持賴清德，為賴加油也為台灣加油。對此，賴清德回應，感謝蘇前院長的支持，蘇「是任期最長的院長，做事有能力、有魄力、有執行力」，雖然於任期內遇到前所未遇的COVID-19疫情和非洲豬瘟，但是仍把台灣的防疫成績做到享譽國際。

對於蘇貞昌的說法，引發了鄉民進一面倒的砲轟，他們的意見包括「又在賣芒果乾了。」「都柬埔寨化了，比香港還慘」、「放心，這輩子不會再投民進黨」、「當台灣人都白X？」「是擅長情緒勒索的大師呢！」「認真說，民進黨只剩超級可悲能形容」。

另外，對於蘇貞昌公開力挺賴清德參選2024總統，行政院長陳建仁今指出，民主國家最重要的價值就是選賢與能，自己在副總統任內時，與賴共事過，發現他是相當優秀且合適的人選，至於相關的選務工作，則尊重黨部安排。