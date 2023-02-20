Meta表示，這個名為「Meta Verified」的組合包旨在協助臉書（Facebook）與Instagram內容創作者發展與建立社群，用戶只要使用政府核發的ID驗證其帳戶，就能取得「藍勾勾」。

目前這項服務正在測試中，預計將於本周晚些時候推出，而除了「藍勾勾」驗證之外，組合包還包括防止身份假冒的其他保護機制。

Meta執行長祖克伯在臉書和IG上表示，這項新功能旨在提升我們各項服務的真實性與安全性。

「Meta Verified」網路版訂閱月費將自11.99美元起跳，蘋果iOS版和Android版月費自14.99美元起跳，預計本周率先在澳洲和紐西蘭推出，之後將逐步在其他國家推出。

Meta並表示，目前在臉書和IG上已經獲得藍勾勾的公眾人物，其身分驗證狀態不受影響。此外，這項付費服務僅提供給18歲以上的用戶，且尚未開放企業申請。

上個月推特也推出了類似的「Twitter Blue」收費藍勾勾服務，月費自11美元起跳。其他社群媒體app，如Snap的Snapchat和即時通 軟體Telegram也都在去年推出付費服務，以此作為新的收入來源。