【旅遊經 編輯部報導】

因如同宮崎駿電影《神隱少女》場景而聞名國際的黃金山城──九份，將於2月24日（五）至3月26日（日）首度舉辦「九份紅燈籠祭」活動，為了活動的彩度，利用九份紅燈籠的印象，於昇平戲院前、五番坑公園、金山岩等地設置打卡裝置，還規劃提燈夜遊路線，讓九份在紅燈籠的點綴下，有了更鮮明的旅遊意象，建立在地嶄新亮點，也藉由特色伴手禮禮盒的設計，創造屬於九份獨有的新品牌及產業價值，另外也與九份在地商圈合作推出「新北幣」優惠方案，吸引遊客造訪九份山城。

新北市政府觀光旅遊局透過紅燈籠打造九份鮮明的旅遊意象。（圖片：新北市政府觀光旅遊局提供）

「九份紅燈籠祭」活動於昇平戲院前打造璀璨燈籠海。（圖片：新北市政府觀光旅遊局提供）

九份早期因盛產金礦而有黃金山城之稱，當地沿著山坡而建的復古建築以及陡峭的石階、狹小的巷道，如同宮崎駿電影《神隱少女》中的場景，也使九份聞名國際，成為全台灣最熱門的觀光景點之一。到九份老街不但能品嘗美食、享受古色古香的山城特色，到了夜晚還能欣賞一望無際的絕美夜景。

位於五番坑公園的打卡裝置包含日本香川縣琴平町的金燈籠，象徵台日友好情誼。（圖片：新北市政府觀光旅遊局提供）

金山岩設置粉色系燈籠及愛心裝置營造浪漫氛圍。（圖片：新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，此次規劃的提燈夜遊活動將由在地嚮導帶領遊客，從不同的角度深度認識九份人文特色及在地文化，於活動期間2月24日（五）至3月26日（日）的每週六、日晚間6點都有免費導覽，為網路報名，每日限定20名，額滿為止！參加者還可以獲得傳統九份紙燈籠及祈福卡，走訪蘊藏豐富文化和自然美景的九份山城，遊程更加入祈福儀式，期望能帶給民眾深刻的在地旅遊體驗，活動期間適逢228連假，民眾不妨趁著228四天連假，安排一趟九份輕旅行！

除了規劃遊程外，新北市觀光旅遊局還設計燈籠造型的特色伴手禮禮盒，特別邀請瑞芳區在地名書法家謝慶興老師為禮盒題上「九份紅」字樣，並結合採金時期的傳說—得到土地公祝福的人才有緣得以挖到金礦，將其取名為「九份遇緣」禮盒，禮盒內容物包含芋圓、草仔粿、芋頭巧、茶包及明信片等當地特產。活動期間將會於新北旅客臉書粉絲專頁推出貼文抽獎活動，抽出伴手禮禮盒給幸運的民眾。此外，為了迎接疫情後的產業復甦，新北市觀光旅遊局與九份在地商家合作推出「新北幣」優惠方案，凡於活動現場使用新北行動支付(NewTaiPAY)APP掃描活動專屬QR Code，立即贈送100點優惠券(1點可折抵1元)，可至九份合作商家使用，限量4,000名，送完為止！相關「九份紅燈籠祭」訊息，可至新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。

提燈夜遊活動將由在地嚮導帶領遊客，從不同的角度深度認識九份人文特色及在地文化。（圖片：新北市政府觀光旅遊局提供）

圖片：新北市政府觀光旅遊局提供