受益於通膨回落、市場預期升息循環可望逐漸進入尾聲下，特別股今年以來也迎來明顯的反彈，特別股指數上漲近9％，連帶投信發行之特別股基金今年來也全數繳出正報酬成績，其中表現最好的群益全球特別股收益基金有近9.1％的漲幅。法人表示，基於市場持續關注經濟放緩的狀況，在金融市場波動難免之下，穩健型資產可望續獲市場青睞，而特別股鑑於發行企業體質穩健，又具有收益優勢，有望吸持續引資金配置，表現可持續關注。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，2022年受到俄烏戰爭、通膨壓力以及1980年代以來最快的貨幣緊縮政策等衝擊，全球各類型資產波動性飆升，不過今年來看很難看到類似事件重演，金融市場波動性將重回常軌。就美國特別股來看，主要發行產業銀行業獲利仍處於有利位置，去年銀行業貸款大幅增長9％，今年淨利差有望維持高檔、貸款增長持續，消費者需求雖減速但未明顯放緩，且目前銀行業逾期貸款佔比處於歷史低檔，可見銀行業的資產品質仍相當強勁，其所發行之特別股資產品質亦無虞。

邱郁茹進一步指出，受到美國聯準會利率單年揚升4.25％帶動，2022年特別股收益率大彈近5％，預期隨著聯準會升息近尾聲，特別股收益率將有收斂空間。此外，特別股具發行企業體質穩健、收益率佳的雙重優勢，預期隨著利率政策轉向、景氣能見度增強，散戶資金回流有望推升特別股表現。次產業來看，以產業體質較佳的金融及公用事業發行之特別股相對看好。

新光投信表示，具有「可增益資產」的全球特別股基金，投資人透過長期投資策略，加上產品的靈活投資配置可增益資產，再透過投信團隊主動管理，讓這類的全球特別股基金，可以涵蓋更多的潛在漲升題材，預估2023年全球股債投資氣氛好轉下，這類特別股基金的投資潛力更值得期待。另外，投資人亦可採定期定額佈局全球特別股基金，分批佈局可降低市場波動風險，作為股市震盪下的資金避風港，尤其是當全球股市出現黑天鵝造成股市重挫，擁有高配息及高評等的特別股，有利於吸引避險資金持續流入特別股資產，成為2023年收益族的心頭好。