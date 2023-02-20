天成飯店集團瞄準傳統習俗與剪刀經濟商機推出「添福平安豬腳麵線禮盒」，內含1.6公斤豬腳帶蹄花、手工麵線，主廚團隊嚴選食材以冷凍熟食真空包呈現，在家簡單加熱即可輕鬆上桌，3月31日前於台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館購買可享孝親外帶價每盒888元。

象徵好運的豬腳，代表身強體健，而麵線美名長壽麵，意有長壽延年的體現，在台灣傳統壽宴中，獻上豬腳麵線，祝福壽星平安、健康，而豬腳麵線在民俗禮節中有著添福補氣寓意，來上一碗豬腳麵線，意味著除去不好運氣，否極泰來，迎向一個嶄新美好生活。傳統習俗會以出嫁的女兒作為代表，嫁出去的女兒得在閏月前準備豬腳麵線回娘家為父母添福添壽保平安，俗語說呷麵線、添福壽，呷豬腳、增勇健，而豬腳麵線在傳統習俗中有著祝壽的涵義，豬腳象徵強壯，而麵線代表長壽，寓涵晚輩對長輩延年益壽的深切祝福。

天成飯店集團每到閏年熱賣好評不斷的「添福平安-豬腳麵線禮盒」，由飯店主廚操刀選用重達1.6公斤肉質彈牙的豬前腳帶蹄花，將川燙後的豬腳以蔥、薑、辣椒、醬油、冰糖與桂皮、草果等多味中藥材香料以文火燉煮三小時，香氣四溢的豬腳表面透露誘人醬色，Q彈的豬皮充滿膠質嘗起來不油不膩，搭配晶瑩剔透的手工麵線，一碗充滿祝福美意的豬腳麵線絕對是最溫暖的饗宴。