台灣自來水公司第一區管理處副處長陳素卿表示，新山水庫工程已經完工，將在5月底前將水位蓄升至高水位，這段期間不會缺水，請民眾放心。（張志康攝）

基隆市不少市民近來看到新山水庫乾涸見底，紛紛在社群網站上發文詢問。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳素卿表示，今年元月發現新山水庫原水管線滲漏，因此洩降水位進行管路維修及取水工導槽框、攔汙柵汰舊換新作業。工程已於15日完成，目前正進行水庫蓄升作業，將不會影響民眾日常用水權益。

近月餘以來，不少基隆市的民眾眼見新山水庫的水位直降，擔心基隆缺水，住在新山水庫附近的民眾表示，從1980年新山水庫完工啟用以來，43年來就從來沒看過新山水庫乾涸見底的樣子，原本看到水庫日漸乾涸現象，還很擔心去年的缺水狀況會重演。

台水一區處表示，今年元月發現新山水庫的原水管線滲漏，經水利署及專家學者評估，不涉及大壩的安全，但為了避免影響右岸第一取水工管路取水功能，經研商有必要洩降水位進行修復。

因此，自元月起，新山水庫便開始洩降水位。一區處表示，在完成水位洩降作業後，一區處人員進入隧道段檢視，發現三處漏水點，已填補及加裝環型鋼襯鈑保護，並且同步補強16處伸縮縫及11處繫桿孔洞，另調大型機具進場，展開管線搶修及取水工改善作業。

到2月14日，整體工程已經完成，並自15日起，新山水庫啟動蓄升全力抽取基隆河原水並調度北水處清水及貢寮堰支援，預計5月底前可蓄至高水位，確保大基隆地區民生用水穩定。

陳素卿表示，冬季基隆北海岸地區受到東北季風影響，本來就沒有缺水的問題，在這段期間都是取用基隆河的川流水供應市民日常使用，另外，基隆地區的水源相當豐沛，除新山水庫外，還有西勢水庫，預估在基隆6月到9月的枯水期前，新山水庫將可以蓄滿，請民眾不用擔心。