苗栗縣造橋鄉大桃坪申請設置土石方資源堆置場，引發地方居民反對並組成自救會，縣府20日舉行該案環境影響說明書公開會議，自救會成員到場拉布條抗議，質疑有嚴重汙染，反對設置堆置場，業者則強調回歸法規跟科學，雙方各執一詞，直到會後仍無共識。

業者2019年提出在造橋鄉大桃坪段51筆土地、面積26.6914公頃，申請設置大桃坪土石方資源堆置場，引來造橋鄉大龍村民不滿，並組自救會抗議，近年來接連抗爭不斷，設置案環境說明書公開會議，今天在大龍社區活動中心舉行。

自救會召集30多人到場拉白布條抗議，縣議員葉忠倫、廖秀紅、陳光軒、曾玟學、邱毓興等人到場聲援。自救會長李禮爐表示，土石資源場預定地位於造橋鄉大龍村大桃坪，這個地方鄰近劍潭水庫、明德水庫，同時還位於南港溪水源地，若真的蓋下去，將會有嚴重汙染灌溉及飲用水源之虞，縣府應該退回設置案。

大龍村長盧松源表示，開發案場位於南港溪水源地，受到衝擊最深的會是距離最近的大龍村，鄰近從南港溪取灌溉用水的村落，也都會受到影響，業者購買便宜的農地來傾倒廢土，傷害的卻是在地居民的健康，大家都反對設置案。

呂姓業者指出，土石資源場設置的位置，是苗縣營建土方合法的場域，且土石方優先處理明德水庫清淤，一定都是乾淨無虞，他們公司會聽取居民意見嚴格把關，並與公所、村民共同建立即時監控系統，也允諾依核准堆置數量，每立方公尺提撥15元回饋，盼大家可以回歸法規、回歸科學。

苗栗縣府水利處表示，說明會上居民有提出許多意見，業者應給予回應跟處理，相關意見說明等都會納入環評審查會，提供給環評委員參辦准駁。