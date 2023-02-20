櫃買中心表示，設置創櫃板目的，希望透過資本市場的力量提供未公開發行之創新企業多面向之輔導機制，讓創櫃板成為扶植台灣創新企業進入資本市場的最佳跳板，給予創櫃板公司最直接之資源，強化創新企業的成長動能。

創櫃板自開板以來登錄家數逐年成長，本月再添生力軍，海神水下事業（股）公司(7632)將於112年2月21日登錄創櫃板，創櫃板公司即達100家規模，登錄中的100家創櫃板公司除了電子科技、生技醫療外，還包括文化創意、農林漁牧、電子商務及社會企業等特色產業，展現台灣多元的創新能量。

櫃買中心亦指出，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有24家公司轉公開發行，其中有20家已登錄興櫃，2家已上櫃。櫃買中心將持續營造有利公司發展的良好市場環境，協助創新企業打造優質競爭力，持續為資本市場注入新動能。