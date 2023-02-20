綜合陸媒報導，證監會指出，已在境外發行上市的企業，將視為存量企業，不要求立即備案，後續如涉及再融資等事項，按要求備案。對於已獲境外監管機構或境外證券交易所同意，但未完成間接境外發行上市的境內企業，給予6個月過渡期。

在「全流通」安排方面，境內企業直接境外發行上市的，允許持有其境內未上市股份的股東在備案後，依法將該股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通，同時將放寬幣種限制，允許境內企業境外發行上市通過人民幣募集資金及分紅派息等。