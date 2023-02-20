綜合陸媒報導，證監會指出，已在境外發行上市的企業，將視為存量企業，不要求立即備案，後續如涉及再融資等事項，按要求備案。對於已獲境外監管機構或境外證券交易所同意，但未完成間接境外發行上市的境內企業，給予6個月過渡期。
在「全流通」安排方面，境內企業直接境外發行上市的，允許持有其境內未上市股份的股東在備案後，依法將該股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通，同時將放寬幣種限制，允許境內企業境外發行上市通過人民幣募集資金及分紅派息等。
大陸證監會近日公布「境外上市備案管理制度規則」，將完善不得境外發行上市的情形，不會對境外上市額外設置門檻和條件，同時明確境外發行上市境內企業不可洩露國家秘密，切實履行維護國家安全義務，不可損害國家利益。新規將於3月31日正式實施。
綜合陸媒報導，證監會指出，已在境外發行上市的企業，將視為存量企業，不要求立即備案，後續如涉及再融資等事項，按要求備案。對於已獲境外監管機構或境外證券交易所同意，但未完成間接境外發行上市的境內企業，給予6個月過渡期。
在「全流通」安排方面，境內企業直接境外發行上市的，允許持有其境內未上市股份的股東在備案後，依法將該股份轉換為境外上市股份並到境外交易場所上市流通，同時將放寬幣種限制，允許境內企業境外發行上市通過人民幣募集資金及分紅派息等。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。