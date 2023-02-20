市議員施志昌20日邀集農業局、大甲、大安與外埔三區農會等，前往有機農業集團栽培區二區會勘。(陳世宗攝)

農業局向台糖承租兩塊土地作為有機農業集團栽培區，面積總共10.4公頃。(陳世宗攝)

台中市有機農業集團栽培區基礎設施不足，設備仍須改善外，過去也曾發生竊盜事件，導致農民損失慘重！市議員施志昌20日邀集農業局、大甲、大安與外埔三區農會等，前往有機農業集團栽培區二區會勘。施志昌說，他爭取約2200萬進行八大項基礎設施改善工程，如三月能獲農糧署核定，最快上半年就能動工、年底完工。

中市農業局簡任技正林春良表示，從2016年開始，農業局開始向台糖承租兩塊土地作為有機農業集團栽培區，面積總共10.4公頃，2020年開始徵選青農進駐，進駐以後發現在經營上基礎設備不足，包括資材與農機具的存放、蓄水、電力設施等等。

施志昌表示，長期以來他一直在關注有機農業，農業局這一年多來積極的打造有機農業專區，目前在外埔與后里的交界就有兩區的有機農業集團栽培區，從一區的經驗裡就面臨一些挑戰，像是因為地處偏遠，常遇到小偷去偷採農產品，甚至連電力系統的電纜也遭竊變現。

農民說，青農協會在專區進駐大概六年時間，近幾年面臨到了一些困難，如因專區在比較鄉下的地方，比較容易遇到偷竊，就曾經發生過因為電纜遭偷剪，導致無法灌溉而整期農作物無法收成的狀況；比較急迫需要處理的就是園區安全問題，另外就是用水用電部分，必須加強硬體設施。

施志昌指出，這次向農糧署爭取的計畫，九成經費必須向農糧署，會再拜託立法院副院長蔡其昌來爭取，剩下一成經費農業局則已編列。有機農業的發展除做出產品區隔可讓農民的收入更好外，過去也導入有機米入營養午餐，讓學童吃得更好更健康，希望未來能增加品項納入營養午餐。

林春良強調，市府向農糧署爭取規畫設計費來改善八大項，包括新設貨櫃資材室7座、周邊新設圍籬及監視系統、周邊綠籬缺損補植、電力系統改善等，總經費為2165萬元，目前規畫已經完成，今年會再向農糧署聲請工程經費，若三月經費能獲核定，最快今年上半年就能動工，年底就能完工。