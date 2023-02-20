張麗善今率工務團隊，與縣議員蔡明水、黃美瑤、張維心等人一同會勘雲100線道路，並向鄉親說明工程施作內容。（雲林縣政府提供／呂妍庭雲林傳真）

雲林縣元長鄉雲100線道路是當地村民往來必經之地，地方反映路面已近20年未重新鋪設，行車安全堪慮，今雲林縣長張麗善率員到場會勘，表示聽到議員、鄉親的陳情，縣府已編列384萬元改善工程經費，排定3月底進場施作， 歡迎全民一起監工。

雲林縣元長鄉雲100線道路是當地村民往來必經之地，地方反映路面已近20年未重新鋪設，路面老舊。（雲林縣政府提供／呂妍庭雲林傳真）

雲林縣元長鄉雲100線道路是當地村民往來必經之地，地方反映路面已近20年未重新鋪設，路面老舊。（雲林縣政府提供／呂妍庭雲林傳真）

張麗善今率工務團隊，與縣議員蔡明水、黃美瑤、張維心等人一同會勘雲100線道路，並向鄉親說明工程施作內容。張麗善說，雲100線為當地重要聯外道路，由於路面年久失修，逐漸產生龜裂、粒料分離與平整度下降等狀況，影響民眾通行安全，經黃美瑤、蔡明水、張維心及地方鄉親等共同陳情，縣府特別編列384萬元辦理改善工程，施工期間歡迎鄉親共同監工，督促廠商把路面品質及路基養護做好。

當地山內村長洪家雄說，雲100是許多庄頭村民必經之路，但已20年沒有重鋪，行車安全堪慮。蔡明水、黃美瑤、張維心等人則期待，未來延伸至二房寮、三房寮的路段也能改善，維護鄉親通行安全。

工務處長汪令堯說明，雲100線往東延伸至土庫鎮扶朝地區，本次道路改善工程總預算為384萬元整，預期改善長度約600公尺、寬度約8公尺，預定3月30日進場施作，工期為40日曆天，改善後可讓用路人行車更安全舒適，提升居民生活品質，並順暢周圍交通，活絡地方交流。