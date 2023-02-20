在今年1月剛播畢的韓劇《觸G核心》，由人氣偶像哈妮（Hani，安喜延）和優熙、朴宣浩等人主演，當時預告片段一播出，火辣的內容就引起熱烈討論。不料，近日卻跳出一名自稱是其中女演員的女子，發出長文爆料自己被逼迫要露出胸部及屁股，若是不從就會被換角，令網友看了相當憤怒。

一名自稱有參加《觸G核心》其中一集片段拍攝的女演員，近日在個人社群媒體上發文，表示自己為了爭取這個角色花了2個月的時間做準備，也跟著開過2次會議，而當初說好的尺度只有「脫衣」，沒想到到了正式拍攝前，卻接到負責選角的工作人員電話通知，透露尺度會改到露出胸部與屁股的程度，接著對方又說「如果你沒辦法接受的話，他們會說會換一位演員來演出」讓她相當猶豫。

她透露自己猶豫的原因，不是因為要在大眾面前脫衣服感到害羞，也不是擔心影片會被永遠流傳在網路上，而是擔心自己若是拍了這個床戲，之後接到的角色可能也都會是這種的，但目前尚未出名的她又安慰自己想著，「這也是網路劇中的一個故事主角，自己要當配角當到什麼時候」，因此決定挑戰看看也同意拍攝。

而從排練到正式開拍的過程，她也因為導演尹羅英不斷鼓勵她說「會拍得很美」、想想自己對於演藝事業的野心等等，而撐過了這次的拍攝，但她返家後仍感到身心疲憊，只能不斷安慰自己「是自己的選擇」、「演員的身體也是一種道具」、「之後一定會有收穫」等等

待戲劇上線後，她守在筆電前專心看著當時演出的集數，但她發現40分鐘的戲劇中，她只找到4分鐘是屬於她的鏡頭，但她心裡很不舒服，因為這4分鐘都是床戲，胸部、屁股及呻吟聲都被完整呈現，讓她完全不想再看第二遍。當時她還看了戲劇的即時聊天室，不少觀眾都留言「床戲演員是AV女優嗎」、「好膚淺的劇」等等，讓她更受打擊。

她的文章隨後也被網友分享至各大論壇，進而引起韓媒報導，讓網友相當心疼，認為劇組太過分了，竟用這種方式騙人，認為她們不應該到拍攝前才修改尺度，引起大批網友反彈。