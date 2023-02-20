全球毒品需求沒有因疫情消失，反而讓價格水漲船高，彰化、新北檢署聯手，破獲竹聯幫在彰化的毒品倉庫，一共起獲104公斤K他命，以現在市值預估價值近2億，訊後將看守幹部林姓、許姓犯嫌依《毒品危害防制條例》等罪提起公訴。

今年初彰化地檢署接獲新北地檢署情資，指疑有黑幫將毒品倉庫設於彰化轄內，彰化地檢署檢察官吳皓偉指揮偵辦，召集刑事警察局偵查第三大隊、彰化縣警察局鹿港、芳苑及和美等分局組成專案小組，前往彰化市及和美鎮等地進行監控。

檢方經多日監控見時機成熟，1月12日執行搜索，在彰化市、和美鎮2處民宅毒品倉庫查扣第三級毒品K他命，純質淨重達104公斤，另外還有毒品原料4-甲基甲基卡西酮11公斤、一粒眠4公斤、硝甲西洋1公斤、毒咖啡包5769包、現金72萬4100元等。

據了解，竹聯幫明仁會以26歲方姓男子為首，產銷一條龍，不僅有製毒工廠、倉庫，並由旗下小弟分銷；純質K他命目前市場行情每公克要價1900元，由於成本太高，市售通常會以混和毒品的方式降低成本來販售。

彰化檢方綜理卷證後與新北地檢同步偵結，今年 2月15日將彰化看守的林姓幹部及許姓幹部2人，依違反《組織犯罪防制條例》及《毒品危害防制條例》之販賣、運輸第三級毒品等罪嫌提起公訴。