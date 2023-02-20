全新OPEL台中旗艦展示暨服務中心舉行開工動土典禮，由STELLANTIS集團區域代表Mr. JACQUES LIN、駿達汽車董事長王中和、OPEL總代理歐吉汽車董事長王騰漢及董事王騰霆親臨主持動土典禮。
全新OPEL台中旗艦展示暨服務中心座落於台中市南屯區五權西路二段精華地段，總投資金額超過8億元，占地總面積超過1550平方公尺，採地上四層樓面以及地下一層樓面配置，總使用面積高達3900平方公尺。全新Opel台中旗艦展示中心依循德國原廠最新設計規範，這座集銷售、專業保修、售後服務、精品銷售、電動車服務等多項功能於一體的新世代服務據點，將成為OPEL台灣地區最頂級的品牌旗艦中心之一。
OPEL台灣總代理歐吉汽車董事長王騰漢表示：「看好Opel品牌未來發展潛力，積極加速導入Opel最新世代車款滿足消費者，並全力拓展經銷通路提升服務能量，除了於一月份開始試營運的台中龍富路以及台南中華路兩間旗艦展示暨服務中心，今年上半年將陸續完成另外4座OPEL全方位旗艦展示暨服務中心，分別位於高雄、新北、台北以及桃園。並且規畫於2025年底前，於全台逐步拓展15座以上銷售與服務據點。」
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