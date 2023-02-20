OPEL強勢回歸以來，台灣總代理歐吉汽車除了加速導入各式車型外，更積極布局全台經銷通路，自去年底陸續啟動全台多處銷售暨服務據點及籌備處，通路布建腳步如火如荼，而為提供中部地區車主及消費者德國原廠等級的高品質服務，OPEL總代理歐吉汽車攜手授權經銷商駿達汽車於周一舉行全新Opel台中旗艦展示暨服務中心開工動土儀式，全新Opel台中旗艦展示暨服務中心預計將於2024年第四季正式開幕投入營運行列。