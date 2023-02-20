帆宣股價去年10月中下探95元的近17月低點後回升，2日觸及136元的近9月高點，隨後拉回124～132元區間盤整。今（20）日開高後走揚2.73％至131.5元，惟隨後在賣壓出籠下翻黑小跌，終場下跌0.78％、收於127元。三大法人上周小幅買超22張。

帆宣2022年第四季合併營收146.31億元，季增2.72％、年增27.12％，連3季創高。營業利益8.21億元，僅季減0.3％、年增達95.92％，雖受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利5.25億元，季減達36.36％、仍年增6.91％，雙雙改寫次高，每股盈餘2.7元。

累計帆宣2022年合併營收503.66億元、年增達46.17％，營業利益28.66億元、年增達74.44％，歸屬母公司稅後淨利22.1億元、年增達42.86％，每股盈餘11.34元，全數改寫新高。董事會決議擬配息5.67元、盈餘配發率50％，將於5月30日召開股東常會。

展望今年，帆宣總經理林育業先前認為，半導體建廠規模仍有望持續成長，且公司主要業務亦包括廠務維修、設備代工及材料銷售。除了建廠進度進入認列高峰期，後續尚有設備開始進駐，使帆宣的廠務工程及設備代工訂單能見度皆高，今年營運將續拚成長。

投顧法人認為，帆宣去年第四季本業獲利表現優於預期，使整體獲利在受業外匯損侵蝕下表現仍符合預期。展望今年，鑒於上半年均處於在手訂單持續消耗期，加上資本支出高峰已過、營運成長趨緩，故維持「中立」評等、目標價140元。