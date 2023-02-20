經濟部投審會20日公布最新統計，2023年1月核准僑外投資件數為161件，較上年同期減少1.83％；在核准金額部分，投增金額計2.92億美元，較上年同期減少80.23％，主要是因2022年1月核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S等以新臺幣105億6,343萬4,743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場等大型投資案，比較基期偏高所致。