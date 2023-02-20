2023年1月核准新設公司件數為95件，新設公司投資金額2,158萬美元。另2023年1月核准新南向國家來臺投資件數為37件，較上年同期增加15.63％，投增資金額約7,376.3萬美元，較上年同期減少17.74％，其中投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。
陸資來臺投資方面，2023年1月核准陸資來臺投資件數為4件，與上年同期相同；投增資金額計88.2萬美元，較上年同期減少80.67％。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,560件，核准投增資金額計25.67億美元。
對外投資方面，2023年1月核准（備）對外投資件數為36件，較上年同期減少26.53％；投增資金額計4.2億美元，較上年同期增加1.95％。另2023年1月核准備對新南向國家投資件數為12件，較上年同期減少20％，投增資金額計2.38億美元，較上年同期增加248.66％；其中投資金額較大者為越南、新加坡及馬來西亞。
對中國大陸投資方面，2023年1月核准對中國大陸投資件數為27件，件數較上年同期減少35.71％；核准投增資金額計2.83億美元，較上年同期減少6.50％。
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