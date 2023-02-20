國境開放，花蓮知名景點太魯閣吸引國外旅人走訪，欣賞鬼斧神工的峽谷美景。（羅亦晽攝）

228連假花蓮住房率平均僅剩7成，較歷年減少1至2成，業者分析與邊境開放民眾出國，及假期與春節連假、清明連假太近有關。（本報資料照片）

為期4天的228連假將在周末登場，堪稱國旅首選的花蓮，住房率平均僅剩7成，較歷年減少1至2成，業者坦言，新冠疫情趨緩，邊境開放，民眾紛紛出國，且此次假期距1月的春節連假及4月的清明連假太近，導致住房率較低。另，國境開放，國外旅客市場逐漸回溫，業者未來也將努力爭取讓外國旅人停留花蓮的機會。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，228連假前2天旅館住房率約5、6成，後2天則是3、4成，較往年減少1至2成，主要與民眾隨國境開放紛紛出國，及假期與春節、清明連假太近有關，加上今年春節連假天數長，許多人已於當時陸續走訪完花蓮的景點。民宿部份，假期前2天幾乎全滿，假期後2天為5成。

隨邊境開放，除國人出國旅遊，也有不少國外旅客到台灣觀光，張琄菡說，近日觀察發現國際觀光市場有逐漸回溫趨勢，花蓮亦然，但與疫情前仍有一大落差，且通常國外旅客來台旅遊行程多到北部、西部城市，或採環島旅遊路過花蓮，不會多作停留。

她分析國外旅人較少停留花蓮的原因，與旅行社長期推出的行程有關，她說，大多初次到台灣旅遊的國外旅客，在旅行社的經典行程安排下，僅對花蓮的太魯閣峽谷有基本印象，但因該景點一天即可完成觀光，便不會再到其他地方遊玩，除非是多次到訪台灣的旅客，才會願意多花時間在當地深度旅遊。

不過張琄菡也提到，花蓮今年在國際知名旅遊平台 Booking.com「全球最好客城市」，勇奪第2名佳績，也是前10名中唯一的亞洲城市，未來若能將花蓮的特色景點於其他的國際知名平台露出，並結合相關的交通資訊，提升到達目的地的便利性，相信未來會讓更多國外旅客願意多停留花蓮。

此外，花蓮縣政府搶攻國外觀光客源，今年將鎖定日、韓、新、馬等國際旅客，邀請國外旅行業者到花蓮參訪，推廣當地優質旅遊環境及自然人文特色，為國境開放後的花蓮觀光旅遊市場帶來更多商機。