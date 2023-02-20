今包括劉邦棟、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、嘉義縣政府勞青處科長黃宣毓、縣議員黃啟豪、林秀琴及新港鄉長葉孟龍等貴賓都皆到場參與揭牌儀式。（勞動力發展署雲嘉南分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今正式揭牌同步舉辦徵才活動，吸引近百位民眾前來投遞履歷，年後轉職潮湧現。（勞動力發展署雲嘉南分署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

勞動部朴子就業中心將本來位於嘉義縣新港鄉公所後方的就業服務台，遷移至離新港地標奉天宮不遠的主要幹道上，經過2個月試營運，平均每月可服務近百人次，服務量能及範圍都翻倍成長，今正式揭牌同步舉辦徵才活動，也吸引近百位民眾前來投遞履歷，年後轉職潮湧現。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為讓求職民眾能熟悉新的服務據點，並協助企業招攬人才，新港就服台去年底已搬遷至現址，2個月試營運每月服務近百人次，今同步舉辦現場徵才活動暨喬遷揭牌儀式，宣告新港就服台正式啟用，未來不僅可就近服務企業徵才需要，也為鄉民開發更多就業機會！

「正式營業囉！」劉邦棟說，服務台新址在新港鄉新民路176號，選在主要交通幹道上，就是希望讓民眾便利好找，把就服台當作好厝邊，分署也會努力開發在地就業機會，留住在地的勞動力，也呼籲鄉親不一定有就業需求才來，平常走過路過也可以來了解職業訓練、免費研習課程等資訊，提升自我的職場價值。

今包括劉邦棟、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、嘉義縣政府勞青處科長黃宣毓、縣議員黃啟豪、林秀琴及新港鄉長葉孟龍等貴賓都皆到場參與揭牌儀式。