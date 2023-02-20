2018年印尼雅加達男子體操單槓金牌好手唐嘉鴻，今日驚傳上周在國訓中心進行測試的時候左腳阿基里斯腱斷裂，不但無緣7月成都世大運，而且有可能無法代表中華隊參加9月杭州亞運會了。

原本預定昨日要前往德國參加世界盃的中華男子體操代表隊，沒想到卻在周四的一場行前測試賽卻驚傳「亞洲貓王」唐嘉鴻左腳阿基里斯腱斷裂不幸消息，唐嘉鴻在周五緊急動完手術後，必須休養半年，確定缺席世界盃，就連7月成都世大運也無緣參加，甚至9月的杭州亞運會也充滿著不確定因素。

今日唐嘉鴻在個人臉書上寫著：「我真的很難過，我人生最後一次世大運結束了！亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽都結束了！我真的搞不懂，我們在師大練習節奏這麼好，也一直在進步，為什麼出國前偏偏突然安排我改變場地回中心測驗，結果造成阿基里斯腱全斷裂！！在學校好好練習真的這麼困難嗎？為什麼要強迫我回中心訓練，我能有今天是因為訓練的獨立性，我很感謝有黃金計畫，但是黃金計畫的獨立性到底在哪裡？為什麼可以這麼不尊重選手隨意介入！到底是誰可以來幫助我們這些為國家拚命卻換來這樣結果的臺灣選手一個公道！」

言語中充滿著憤怒的情緒，不解為何會臨時安排了這場測試賽，導致他必須缺席學生生涯最後一場世大運，體育署的黃金計畫為何可以不尊重選手而隨意介入，希望體育署可以給他一個交代。