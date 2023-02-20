高市議長康裕成（中）也感謝全體議員善盡職責、積極審查，完成第4屆議會第一個重要任務。（柯宗緯翻攝）

高雄市議會2月1日起召開第4屆第1次、第2次臨時會，審查112年度高雄市總預算案，今（20）日終於審議完成，議長康裕成敲槌審定總預算歲入為1550億5912萬1000元，歲出為1608億5082萬元，而高雄也是六都最後一個審完總預算的直轄市。

高市總預算案日前遲遲未審議，經黨團協商後，訂於農曆年後的2月1日、2月13日起召開第1及第2次臨時會，每次會期10天。康裕成開議前呼籲，全體議員踴躍出席，共同發揮議事效率，配合預算執行時效性。

歷經第3屆第8次定期大會及第4屆第1、第2次臨時會的跨屆審議，議會今日中午審議完成112年度地方總預算案，歲入為1550億5912萬1000元，公債及賒借收入101億9169萬9000元，歲出為1608億5082萬元，債務還本44億元。其中，歲入預算計刪減668萬7000元，公債及賒借收入刪減248萬4000元，歲出預算刪減917萬1000元。

日前高雄市長陳其邁參與臨時會開幕時強調，市府會謙虛聆聽議員的寶貴意見，期盼議會支持預算，讓各項重點市政建設順利推動，保障市民相關福祉。這次議會在第2次臨時會閉幕前2天，總算完成總預算審議。議長康裕成也感謝全體議員善盡職責、積極審查，完成第4屆議會第1個重要任務。

高雄議會康裕成總預算