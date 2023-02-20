2018年印尼雅加達男子體操單槓金牌好手「亞洲貓王」唐嘉鴻，20日驚傳上周在國訓中心進行測試的時候左腳阿基里斯腱斷裂，不但無緣7月成都世大運，而且有可能無法代表中華隊參加9月杭州亞運會。

唐嘉鴻在臉書留言寫道：「我真的很難過，我人生最後一次世大運結束了！亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽都結束了！」

「我真的搞不懂 我們在師大練習節奏這麼好 也一直在進步 為什麼出國前偏偏突然安排我改變場地回中心測驗，結果造成阿基里斯腱全斷裂！！在學校好好練習真的這麼困難嗎？為什麼要強迫我回中心訓練，我能有今天是因為訓練的獨立性，我很感謝有黃金計畫，但是黃金計畫的獨立性到底在哪裡？為什麼可以這麼不尊重選手隨意介入！到底是誰可以來幫助我們這些為國家拼命卻換來這樣結果的臺灣選手一個公道！」

東京奧運體操男子全能決賽，唐嘉鴻拿下第7名好成績，他強調這些佳績是來自訓練的獨立性，但是這個獨立性遭到侵犯，讓他感到不受尊重，他只想在台師大好好練習，結果被叫去參加測驗賽才因此受傷。阿基里斯腱斷裂是足以威脅運動員生涯的嚴重傷害，唐嘉鴻已完成手術，可能趕不上9月底的杭州亞運。