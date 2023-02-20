連江縣長王忠銘。（連江縣政府提供）

福州市人民政府市長吳賢德。（連江縣政府提供）

連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生、連江縣議員曹以標、陳書建等人昨（19）日趁小三通白沙黃岐線復航機會赴陸交流，今日上午與福州市人民政府市長吳賢德、福州市台辦主任鄭達木等陸方官員舉行座談。我方提出減免小三通規費、取消檢附PCR證明、電信合作等議題，陸方回應將持續溝通討論。

陸方與會人員還包括福州市人民政府文旅局、交通局、水利局、建設局等官員及港務公司、供電公司、電信公司代表，會談從上午9時30分討論至中午12時結束。

王忠銘表示，此行不單是為了小三通而來，還有許多措施在這疫情期間中斷，後期衍生的民生議題都需要雙方坐下來，好好地談、慢慢推敲。

我方提出，目前疫情已逐漸趨緩，兩岸小三通考量航商經營穩定，建議黃岐及琅岐航線，能比照之前減免清潔費及人頭費用等規費，減輕航商經營壓力；為增進人民友善交流，並減輕乘客PCR檢測費用，建議陸方相關單位協商取消檢附PCR檢驗報告；馬祖海纜斷訊造成馬祖地區相當程度不便，建議大陸通訊公司與台灣電信公司在馬祖地區建立電信合作通訊設備。

此外，在疫情緩解下，促進經濟發展為兩岸的重要目標，雙方可於逐漸恢復航班的情形下，提出促進旅遊交流的措施、方案、政策，如適度開放海上地質景觀遊覽、加強體育觀光交流等。

最後王忠銘表示，雙方以務實的態度、互惠為原則進行會談，以馬祖利益為優先展開協商，相信在雙方持續釋出善意後，馬祖與福州的關係，不但會回復到疫情前的狀態，甚至還會更甚緊密。