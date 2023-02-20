【愛傳媒藺奕專欄】被臉書強制改版之後，某天瞄到後台數據，笑到差點疝氣。

數據顯示，我粉絲男女比例6:4，印象裡，一直是3:7。於是。百般無聊抓出多篇把按讚數算了一下。2:8！

所以我建議，臉書這間公司如果有主計室，應該改名叫不醒人室。我收到第一個飛鴿傳書說劉文正屎了、也是來自臉書。由此看來，那些幾萬人曝光十幾萬的瀏覽甚麼的，看看就好。

最近和太多智障中年人交流，愚笨的濃度，快達到我的致死劑量了。

中年人與中年人很難交心的。人到中年，大多數人早已失去銳氣。在這個年紀，夢想、商模、女人都沒甚麼好交流的，因為眼界和行為模式，已經非常固定了。

概括地講，一個中年人的生活，充滿做不到、撐不住、壓力大、停不下來，也強忍著不能哭、裝沒事、報喜不報憂。

我已經很久沒有遇到那種，十里一走馬、五里一揚鞭的豪氣，以及相逢意氣為君飲、繫馬高樓垂柳邊，這一類心念篤定的中年企業家了。

有趣的是，多數中年人仍然非常努力的重複「鈍刀砍柴」的事情。你勸他先去磨刀，他會反駁你，老子砍柴忙得要死，哪有閒工夫去磨刀啊。

所以我覺得，AI最不可能取代的不是什麼職業，而是中年人。中年人充滿矛盾、錯誤、反覆、愚笨，甚至喪失生活的目標性，上述每一個特質，AI都學不來。像ChatGPT這種AIGC，本質很像一個文字的計算機。

計算機知道吧，便利超商的收銀時時刻刻要用到的，算錢用的。現在AIGC的每一個算法，從設計起是為一個終極目標不斷優化，追求接近100%的合理性和順理成章。

你到了中年就知道，中年人根本沒有什麼目標、也沒有這樣的腦子、這樣的追求。

中年人爬山爬不過老年人，熬夜又熬不過年輕人。中年人問題無解來杯拿鐵。中年人心裡有事要喝美式。中年人活在歪理活在陰溝裡。中年人的疲憊就像Siri，你不說我不說。

唯一共通點，AI沒有感情，很多中年人也是。

作者為文學奬得主

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