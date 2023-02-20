立法院副院長蔡其昌20日特邀集相關單位召開協調會，即時反應雇主需求也保障勞工權益，期盼創造經濟產能共創雙贏。(蔡其昌服務處提供／陳世宗台中傳真)

坊間許多未登記工廠受限法規無法合法化，隨著「工廠管理輔導法」修正後，申請特定工廠各項配套措施逐漸鬆綁。立法院副院長蔡其昌說，他接獲民眾陳情，申請特定工廠登記中的廠商，面臨聘僱外勞及延聘等問題，20日特邀集相關單位召開協調會，即時反應雇主需求也保障勞工權益，期創造經濟產能共創雙贏。

蔡其昌指出，勞動部於2022年修正「工廠管理輔導法」相關法規，放寬農地工廠移工A、B廠限制，如業者有A、B兩工廠，只要取得特定工廠登記、或工廠改善計畫核定或受理並附上消防機關消防核准證明文件等，即可向勞動部申請合法調派移工至B工廠工作。

蔡其昌接受許多申請特定工廠登記中的廠商的陳情，必須接受政府各單位的檢查，包含公共安全、消防安全設備檢修、工作環境安全規定等，卻遭遇建築公安檢查及消防檢查常因文書資料規定繁瑣、曠日廢時等困境，使廠商無法及時聘僱或延聘移工，導致中小企業嚴重缺工影響生產線，影響總體經濟發展及表現。

蔡其昌20日邀集勞動部勞動力發展署專委胡欣野、消防署副署長簡萬瑤、營建署副組長楊柏雄，和中市府都發局、經發局、勞工局、消防局等單位，和廠商、民眾召開協調會，讓廠商單位能直接向行政機關表達心聲及詢問相關問題，使行政機關更貼近了解實務執行的狀況，透過座談會解決中小企業的困境。

勞動部勞動力發展署專委胡欣野說，理解地方廠商對移工的需求，未來會盡可能縮短行政流程，也在兼顧勞工安全情況下，已協調消防署同意以消防安全檢查合格書或消防安全設備檢修報告書及申報表擇一，作為可申請移工的文件，同時也會加速審查效率。

協調會中業者還提出AB廠核定外勞人數問題、臨登工廠轉特登工廠，外勞逃逸後六個月才能改聘的問題，逐一與行政機關探討，蔡其昌並逐一向各單位反應及提出意見，期盼各單位妥善處理業者提出的相關問題，以創造經濟產能共創雙贏。