台灣金控人事再度調動，台銀總經理許志文以健康因素請辭，遺缺暫時由台銀副總林麗婈暫代。

許志文為東吳大學經濟系畢業，是基層一路上爬，曾經擔任台銀香港分行經理、國際部經理；台銀企業金融部經理、台銀副總等職。

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