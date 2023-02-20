公股銀再傳人事地震！台銀總經理請辭 原因曝光 14:172023/02/20 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台銀總經理許智文請辭。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣金控人事再度調動，台銀總經理許志文以健康因素請辭，遺缺暫時由台銀副總林麗婈暫代。 許志文為東吳大學經濟系畢業，是基層一路上爬，曾經擔任台銀香港分行經理、國際部經理；台銀企業金融部經理、台銀副總等職。 陳宗彥爆喝花酒火速請辭 侯友宜這樣回應 遭控接受性招待 陳宗彥晚間火速請辭政院發言人 運安會主委被爆翹班摸魚請辭獲准 楊宏智：委屈非事實 #公股 #國營 #台銀 #許志文 #公股銀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政壇震撼彈！蘇格蘭首席大臣請辭 原因竟是這個 16:582023/02/16 國際 陳宗彥晚間請辭政院發言人 維基百科經歷增加「這件事」 21:082023/02/17 政治 陳宗彥涉性招待疑雲請辭獲准 職務將由前發言人羅秉成暫代 21:272023/02/17 政治 子弟兵陳宗彥被爆性招待請辭政院發言人 賴清德回應了 12:592023/02/18 政治 陳宗彥因召妓請辭 曾銘宗曝：陳內閣恐怕又要改組 14:042023/02/18 政治 櫃買主管異動 李淑暖升副總 04:102023/02/14 證券．權證 野村投信總經理白曼德攬才育才 厚植永續競爭力 04:102023/02/19 專題周報 國民黨痛批陳宗彥請辭心虛 諷刺民進黨「溫柔堅韌一場空」 23:442023/02/17 政治 被封最懂八大行業的男人 民眾黨：陳宗彥請辭只是開始而非結束 14:442023/02/18 政治 《金融》星展高層大搬風 黃思翰接任台灣總座 09:182023/02/14 財經 女星偷吃人夫封殺4年「大尺度復出」 正宮霸氣1句話被讚爆 10:542023/02/14 娛樂 陳宗彥上任18天就火速走人 媒體人預言：他接下來恐這麼做 21:112023/02/17 政治 上銀總經理蔡惠卿接台灣精品品牌協會理事長 也是該協會首位女性理事長 11:032023/02/14 財經 東元會長黃茂雄和兒黃育仁「美食和解」 繼承者條件大公開 07:242023/02/15 財經 視帝男友遭綠 女星偷吃人夫被封殺4年 「拍大尺度MV」求翻身 08:472023/02/13 娛樂 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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