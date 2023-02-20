中央流行疫情指揮中心公布最新變異株監測結果，上周共完成69例個案基因定序，BA.2.75仍佔本土變異株優勢，占比66％，而BQ.1佔比較上周翻倍、佔比32％，超過原本第二名的BA.5，而BA.5佔比急遽下降到3％，預期BA.5疫情已經進入尾聲。

國內上周完成38例本土個案定序，以BA.2.75最多，共檢出25例、佔比66％；BQ.1驗出12例、佔比32％；BA.5驗出1例、占比3％。

指揮中心發言人羅一鈞說明，BQ.1本土佔比翻倍、超車BA.5，須持續觀察是否繼續增加，預期至少1個月以上有可能超過BA.2.75。無論是BA.2.75和BQ.1在各國已經流行一段時間，重症風險沒有增加，威脅性都在可以控制的範圍，預估對於後續疫情影響有限。

另外上週完成31例境外移入個案定序，入境日介於今(2023)年2月2日至2月19日。其中檢出19例BA.2.75個案分別自日本(7例)，韓國(4例)，中國(2例)，印尼、香港、泰國、越南、新加坡及澳門(各1例)移入；6例XBB個案分別自日本(2例)，土耳其、印尼、美國及馬來西亞(各1例)移入；5例BA.5分別自中國(4例)，日本(1例)移入；1例BF.7個案自日本移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年2月15日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株(含BQ.x、BF.7)仍為全球主流株，惟佔比下降至約42.7%；重組變異株(含XBB.x、XBB.1.5、XBF)佔比上升至32.7%；BA.2及其衍生變異株佔比持平約13%。目前西太平洋、歐洲及美洲分別以BA.5、BQ.1及XBB.1.5及其衍生變異株為多，多數國家存在不同型別變異株共同流行情形。現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。