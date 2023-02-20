新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安與聯電榮譽副董事長宣明智，接受IC之音電台「IC部落格」專訪，20日討論新竹縣、市產業發展的展望，楊文科指新竹縣規畫1000公頃土地，供未來產業發展使用，高虹安強調產業需要的是人才，新竹市有很好的大學城，是新竹市的優勢。

楊文科說，在縣、市良好聯繫下，現在是很好的機會，雙方都願意為產業發展努力，產業政策是中央制定，發展靠廠商本身，而地方政府要協助的就是水、電、土地和人才。

楊文科指新竹縣為了產業發展，規畫1000公頃土地要供產業發展使用，推動AI智慧園區，廠商和研發人才都陸續進駐，加上人口不斷遷入，出生率也不斷提高，在這樣環境下，地方首長要有決心和魄力，為產業發展盡最大力量，「新竹縣產業發展得好，就是新竹縣鄉親最幸福的時刻！」

高虹安認為，產業需要的是人才，新竹市有很好的大學城，是新竹市的優勢，要讓學生在學期間就能有技能訓練，探索興趣和專長，當然也希望學生畢業後都能留在新竹服務。

高虹安說，半導體產業不是只有高階研發人才，而是像金字塔一樣，人才需求非常大，現在將半導體產業視為國家重點培育產業，新竹市未來在這領域的人才就會更多，但政府不是主導產業，做產業需要做的事，而是要做產業的推手。

宣明智指所謂新竹科學園區的產業帶動傳統產業，但他認為只有進步和不進步的產業，並沒有傳統產業，只要不斷進步就不會被淘汰。

宣明智說，當竹科產業逐步成長，從不只做IC，而是IC應用和利用IC發展的系統與產品也都陸續出現，所謂概念中的傳統產業就會連帶的被要求要進步。

宣明智並說，IC製造和封測已經很進步，下一階段是IC設計，台灣因為這個優勢，所有數位產業都會順勢發展，例如數位醫療等創新產品，過去台灣沒有自己的市場，只能從海外引進，現在台灣自己會做了。

宣明智強調，概念就不一樣，新產品有快速內循環驗證後，可以全球發光發熱，將來新竹地區可以變成經營環境，非常多好產品可以被認證，新竹地區變成全球最創新、最好、最快速的產業基地。