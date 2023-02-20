20日上午彰化縣長王惠美在縣府中庭舉辦宣傳記者會，她說在全縣八大區有八場的巡演，八場巡演全部免費，歡迎全國鄉親攜家帶眷到彰化，與彰化縣民同慶建縣300年。(吳建輝攝)

彰化今年迎來建縣300年，縣府規劃「2023建縣三百‧大放藝彩～鄉鎮藝術巡演」，邀請全國知名的優質演藝團隊到彰化表演，20日上午彰化縣長王惠美在縣府中庭舉辦宣傳記者會，她說在全縣八大區有八場的巡演，八場巡演全部免費，歡迎全國鄉親攜家帶眷到彰化，與彰化縣民同慶建縣300年。

王惠美表示，鄉鎮藝術巡演去年辦理時大受好評，今年時逢建縣300年，再次規劃8場的巡演，將從3月4日一路演到4月23日，分別在社頭、北斗、和美、溪湖、彰化、二林、鹿港、員林等八鄉鎮市巡迴演出，重點是全部免費，免票入場。

王惠美說，首場3月4日在社頭運動公園的民歌演唱會，接下來4月3日鹿港體育場，總共有2場民歌演唱會，包括于台煙、王瑞瑜、南方二重唱、殷正洋、李明德、施孝榮、凃佩岑、羅吉鎮、葉佳修、王海玲以及潘越雲輪番接力登場。

另外六場，依序在3月5日北斗國中禮堂，由國立臺灣戲曲學院臺灣特技團帶來《神采飛揚臺灣情》；3月12日和美實驗學校禮堂，由新象創作劇團演出《寶島思想起》，團長『王光華』承襲國寶大師『李棠華』嫡傳技藝。

還有明華園戲劇總團由無敵小生孫翠鳳擔綱演出二場，3月18日溪湖鎮湖南國小演出全新改編《周公法鬥桃花女》， 3月25日彰化市陽明運動公園，首次在彰化演出《蓬萊仙島-漢鍾離》。

3月26日二林鎮圖書館演藝廳，徐崇育＆Jazz Supreme爵士樂團《大河精神》在彰化；4月23日員林市圓林園安排身聲劇場演出《希望之翼》，搭配面具與高蹺舞蹈編排，再結合創意森巴鼓，充滿感官震撼與絢爛色彩的獨特演出，歡迎全國鄉親來彰化看表演。,王惠美