行政院前發言人陳宗彥遭爆11年前曾接受過性招待，還被爆出南檢未傳訊就將該案簽結。國民黨團今召開記者會痛批，民進黨將內部貪腐、派系鬥爭問題，栽贓成檢調向國民黨表功，企圖轉移焦點，法務部應盡速查處，並向立院進行專案報告。至於立院監視畫面流出到政論節目，國民黨團認為，此事攸關國會尊嚴，流出畫面的民進黨委員必須送交紀律委員會議處。

書記長謝衣鳯表示，陳宗彥事件是不是民進黨內部派系惡鬥，全國民眾看得非常清楚，民進黨立委竟還栽贓一連串爆料是檢調向國民黨表功。為什麼民進黨派系惡鬥要利用司法案件、利用國會成為不清不白的地方，而國民黨沒有接到任何爆料，只有時代力量和民眾黨立委手中握有相關資料，民進黨竟胡亂指控國民黨。

國民黨立委費鴻泰質疑，賴清德是否是對邱莉莉、林智堅和黃承國開鍘，導致派系反撲，爆陳宗彥的料進行鬥爭？而賴清德當年與陳宗彥共事，現在又是民進黨下一任總統參選人，這不是私事，是公事、國事，行政院更不能因民進黨內鬥讓政務受到影響，連帶讓百姓受到影響。

費鴻泰提到，根據媒體透露的消息指出，陳宗彥當年在台南市府任職期間，與商人往來，牽涉到圖利問題，檢察官著手分案調查，最後無疾而終，當時的台南地檢署檢察長，必須說明當是否將陳宗彥涉嫌貪瀆案調查壓下來？再根據台南市議員提供訊息，這位檢察長當時是否曾進出過台南市政府？前台南市長賴清德、時任台南地檢署檢察長、現任法務部長、高檢署檢察總長必須說清楚。

副書記長鄭正鈐表示，根據監聽內容，陳宗彥是在2010年上酒店，2018年擔任內政部次長，倘若真的是國民黨要出手，不會等到現在，可見民進黨派系鬥爭埋得多深，若賴清德真要進行黨內改革，就不要只做半套，必須堅持追查下去，不要甩鍋、丟包給國民黨。

此外，針對立院影片監視外流事件，國民黨團總召曾銘宗指出，根據立法院院給國民黨團的報告，該影片是民進黨前立委管碧玲及立委羅致政辦公室所調閱，其中有人給做政論節目的前內政部長徐國勇，之後在媒體上播放，進行派系鬥爭，國民黨要求將2位立委送交紀律委員會。