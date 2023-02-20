李涓涓作品《方圓》意謂人生應中規中矩為準則。（陳淑娥攝）

曾桂梅以魚為創作意象發想《安亂太極》作品。（陳淑娥攝）

3位陶藝師李涓涓、曾桂梅、王寶珠因熱愛陶土捏塑而相織結緣，並將各自才藝融入創作，「仨陶緣遇3－李涓涓＆曾桂梅＆王寶珠創作展」即日起至3月12日在葫蘆墩文化中心展出，歡迎民眾前來感受女性陶藝家展現風格多元的創作能量。

以國畫、書道為表現特色的李涓涓表示，玩陶創作時心中充滿喜樂，有解放壓力的移情作用，作品《方圓》以圓為底的方形瓶身，意謂人生應中規中矩為準則。《砌》運用繪畫技巧，以組合堆疊成家鄉的山林物景，經過表面處理顯現釉色幻變多彩。

曾桂梅以游魚形貌創建獨特的圖騰符碼，她每日餵養家中的孔雀魚、欣賞水中魚群的閑靜優雅、悠游靈動，因此以魚為創作意象，經過塑形素燒，澆淋妝點自己研發的特殊釉色，發想出《再現太極》、《安亂太極》等作品。

王寶珠嘗試將莊嚴佛像及篆刻雕工結合的多媒材表現，她回想當初接觸陶的動機是因身體病痛不斷，醫生也提到生命有限，故想為自己人生的最終點完成一個安放容器，從而開啟與陶土深厚的緣份。近二十年光陰飛逝而她依然安在，其中經歷病痛婚變經濟等人生低潮，陶作已成為心情平和養分，她說，「捏陶是一種療癒，在身體經歷現實殘酷的考驗後，心境也微妙的變化了，自手指流入作品從蒼茫漸柔和轉化成圓融！」她從作品中檢視丶修復自己，也同時以創作來傳達每一個狀態下的祝福。

另外，作品《生命之花》以均勻間隔、重疊交叉的圓形幾何與漆藝絞胎、蒔繪技法表現光的靈性存在。《蝶戀花》拉坯器型上花卉葉片深淺立體圖案，加上點釉燒製的濃淡層次，傳達閒居鄉間，坐看四季更迭、花影蝶舞的恬然自得。

葫蘆墩文化中心指出，「仨陶緣遇3－李涓涓＆曾桂梅＆王寶珠創作展」自即日起至2月12日展出，更多展覽活動資訊可至中心官網：https://www.huludun.taichung.gov.tw/查詢。