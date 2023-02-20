骨刺是一種退化性疾病，但中醫師陸孝宸指出，不只年長者會長骨刺，年輕人若長期關節使用不當或過度使用，同樣也會生出骨刺，像是體重過重、運動過度、粗重工作和久坐久站等，而骨刺可能導致肢體僵硬，嚴重時影響到行走，或壓迫到神經，造成麻木、針刺感，最後造成肌肉萎縮。

陸孝宸在臉書粉專發文指出，骨刺是一種退化性疾病，因姿勢不良或椎間盤變薄而造成關節面之間的過度磨損，關節為了增加受力面來應付壓力，就會長出贅生的軟骨，也就是俗稱的骨刺。因此除了老化以外，當關節使用不當或使用過度，也會導致年輕人產生骨刺，像是體重過重、運動過度、曾經受傷、基因遺傳、粗重工作、久站久坐等狀況，都是高危險因子。

陸孝宸進一步說明，骨刺好發於頸椎、腰椎、手指、髖關節、膝關節、腳跟、腳趾等，工作或生活中容易反覆使用的地方。對人體造成的影響主要分為兩種，第一是向內壓迫到脊髓，造成肢體僵硬、力量變差，嚴重甚至會影響行走或細微動作；第二是向外壓迫到神經，造成麻木感、針刺感，對碰觸異常敏感，久了會讓受壓迫神經控制的肌肉萎縮。

陸孝宸表示，以中醫的觀點來看，骨刺形成的主要原因是「年老肝腎虧虛」加上「風寒濕邪外侵」，或有明顯「外傷病史」而導致，造成虛損部位「氣滯血瘀」，氣血不通而有痛感，並產生後續一連串不適症狀。以中醫方式治療骨刺，主要是靠中藥內服搭配針灸刺激。

陸孝宸最後提醒，骨刺患者也要做好日常保健，大原則是有疼痛就要休息，不疼痛則適度活動筋骨，並且針對骨刺部位做相對應的運動以強健肌群，幫助分擔關節壓力，不過治療並非馬上見效，需要長期配合醫師，內服外用再加上改變生活習慣才能成功。