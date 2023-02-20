為了解國內新冠肺炎感染情形，中央流行疫情指揮中心和血液基金會合作展開「血清抗體監測」，針對今年1到6月捐血人，按照地理分布、年齡等，隨機抽樣7000件，利用剩餘的血液檢體檢驗N抗體。

指揮中心發言人羅一鈞說明，由於抽樣過程不會識別到特定捐血人，後續將不個別通知檢驗結果；但這樣的資訊對於防疫有很大的幫助，可了解國內整體感染情形，也請民眾不需要擔心是詐騙。

中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，為常規監測我國新冠病毒血清抗體陽性率變動情形，已請衛生福利部指定「醫療財團法人台灣血液基金會（以下稱血液基金會）」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業，血液基金會將針對今年1-6月期間捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供疾管署檢測新冠病毒抗體與分析資料。期以該監視系統瞭解我國社區中COVID-19感染情形與變動趨勢，作為制定我國COVID-19防治政策重要依據。

指揮中心指出，衛福部係依據「傳染病防治法」第26條、「傳染病流行疫情監視及預警系統實施辦法」第3條及第6條規定，指定血液基金會配合辦理，而疾管署於檢體收件後僅檢驗自然感染新冠病毒產生之抗N抗（anti-nucleocapsid protein），不會進行其他檢驗；另因檢體是透過隨機抽樣取得及處理致無從識別特定捐血人，且抽樣檔案已由血液基金會按程序銷毀，檢驗後之剩餘檢體亦將由疾管署依感染性廢棄物處理銷毀，因此血液基金會與疾管署均無法自檢體辨識特定捐血人，亦無法通知其檢驗結果及進行防治，但統計分析結果將適時公布。

指揮中心提醒，捐血者檢體被抽到利用的機率不到1%，血液基金會預計今年2月下旬起將以電子郵件通知被抽樣到的捐血人，無電子郵件者則以紙本郵寄通知，民眾如不願意提供檢體給該監視系統利用，請於收到血液基金會信件通知後2週內，致電疾管署1922或0800-001922防疫專線，並請留下「血袋號碼」或「姓名、身分證字號及生日」資料，以利轉知血液基金會排除該檢體給疾管署使用，捐血人不同意提供該監測系統利用其檢體，將不影響其於捐血中心的任何權益，亦不會被註記，請民眾安心。