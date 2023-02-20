被稱為「畫作五星級健檢中心」的台灣師範大學文物保存維護研究發展中心（以下簡稱文保中心），專為受損畫作或文物進行保存維護。為培育更多新生代專業修復人才，今年度文保學程結合文資學程展開招生，目標招收台灣大學系統3校對文物修復有興趣的大學生，招生時程至2月28日前受理網路報名。

台灣師範大學文保中心博士生正在修復畫作。(台師大提供)

台師大文保中心成立12年來，持續開拓結合藝術保存技術與科學檢測的各類修復科技，初期以紙質與東方繪畫修復為主，逐漸擴展至油畫、立體文物、織品及照片等，導入聯合國教科文組織的文物保存觀念，以及現代國際文物保存維護規章，打造國內一流的現代化科技修復室。

台灣師範大學文保中心學生團隊以客製化手術燈檢測畫作。(台師大提供)

在維護藝術作品方面，台師大文保中心不僅定期修復早期校內美術系師生留校作品，搶救了許多藝術大師的學生時期早期作品，亦是國內各大博物館及收藏家委託文物修復的首選，如國立歷史博物館、台北市立美術館、國立台灣美術館等，更前後修復名畫家陳澄波、陳進、郭雪湖、林玉山、張大千、溥心畬等近千件名品，還協助本土知名雕塑家黃土水名作〈山本悌二郎石膏胸像〉，自日本佐渡返台修復。

為持續開拓結合藝術保存技術與科學檢測的各類修復科技，台師大文保中心主任張元鳳表示，兩年前開始力邀原本在化學系任教的林震煌教授，自化學系轉任到美術系任教，協助文保中心整合理工資源，推動跨域學術合作。

為了培育出更多青年修復專才，張元鳳提到，兩年前在美術系新增成立文物保存維護科技組，招收碩士班，也同步向文化部文資學院申請計畫，成立文物保存修復初階學分學程，招募台灣大學系統3校對文物修復有興趣的大學生。此外再加上行之有年的博士班課程，正式成為「3制1中心」的特色領域。

台師大說明，今年度2023年文資學程將與師大文保學程結合，目前招生中，至2月28日前受理網路報名，詳情可參考網址：https://pr.ntnu.edu.tw/chirpy/ntnu_event.php?event=7752