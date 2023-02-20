（總統府提供）

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蔡英文總統今天對企業界表示，展望2023年，經濟成長將趨緩，企業也將面臨一定的壓力。她已請行政團隊要嚴謹因應，讓國內經濟維持穩健發展。未來除了讓半導體產業在臺灣繼續深耕，也會輔導中小企業完成碳盤查和減碳的策略規劃，幫助中小企業進一步跟上淨零碳排的行列。

蔡英文今天接見「八大工商團體理事長」時表示，展望2023年，國內外機構都預測，全球在通膨等挑戰之下，經濟成長將趨緩，企業也將面臨一定的壓力。因此，從去年底國安會議開始，她就請行政團隊要嚴謹因應，讓國內經濟維持穩健發展。

她說，尤其臺灣的中小企業雇用全國八成就業人口，是穩定臺灣經濟發展的重要骨幹。現在，行政院跟經濟部已經公布推動產業及中小企業升級轉型計畫，不只要協助企業度過短期難關，來穩定經營、留住人力，也提供轉型升級的具體策略，以及轉型發展專案貸款，支持產業持續進步發展。

蔡英文強調，我們也會輔導企業邁向智慧化和低碳化，並且由專家輔導團提供諮詢、診斷，再加上資金的協助，希望做企業最好的靠山，讓中小企業能夠長久經營發展。

除了幫助產業度過變局，她認為，我們也要在研發創新方面不斷精進，才能繼續鞏固臺灣在全球供應鏈中的競爭優勢。今年，我們修正公布《產業創新條例》第10條之2，提供前瞻研發跟先進製程設備的投資抵減，希望能鼓勵企業擴大投資，讓半導體產業在臺灣繼續深耕，同時帶動中下游供應鏈一起成長茁壯。

她指出，淨零轉型是產業維持國際競爭力的必要條件。我們會以「先大後小」、「以大帶小」的方式循序漸進，降低中小企業在轉型過程中遇到的衝擊。也會透過補助機制，加速企業投入低碳生產技術，把低碳、零碳的挑戰轉化成為商機，將綠能產業打造成為經濟發展的新動能。

蔡英文說明，中小企業面對法規調整的擔憂，政府非常了解，也會積極和大家一起解決，會輔導中小企業完成碳盤查和減碳的策略規劃，這次特別條例也特別規劃相關的資源，幫助中小企業進一步跟上淨零碳排的行列。希望繼續一起密切交流，一起為臺灣創造更大的繁榮及發展。