我國今起開放室內可免戴口罩，中央流行疫情指揮中心記者會也相隔646天再次無罩直播，指揮官王必勝表示，很高興今天能看到長期工作的夥伴到底長什麼樣子，同時也代表國內防疫的新樣態，那就是只要願意戴就戴，不願意戴就不要戴，將是否要戴口罩的選擇還給國人。

王必勝表示，今起國內開始實施室內戴口罩規定鬆綁，除醫療照護、公共運輸兩指定場所之外，其餘都可由民眾自行決定是否應配戴口罩，不過仍建議有呼吸道症狀、發燒、年紀大、免疫力低下等族群，如在人潮壅擠或通風不良處，應配戴口罩。

至於各級學校、幼兒園、課照中心、補習班、托嬰中心等，王必勝表示尊重教育部規劃，自3月6日起實施室內免戴口罩規定。

交通部則補充，目前大眾運輸工具仍維持應配戴口罩的規定，舉凡鐵路、捷運、纜車、公路客運、市區公車、遊覽車、計程車、空運、臺馬之星、臺華輪等都應維持配戴口罩之規定，適用範圍包含各場站之付費區域、機場海運管制區等。

不過，如民眾有飲食需求等例外情形，可暫時取下口罩，待飲食完畢後盡速戴上，如有違反規定者，可依傳染病防治法第70條第1項規定處新台幣3000元至1萬5千元以下罰鍰。

王必勝說，現在口罩的配戴規定是採正面表列，僅公布一定要戴的場所，如未被列入的場所即可不戴，至於活動主辦方是否還有權利規定入場民眾的口罩規範？原則上還是建議尊重主辦方，但針對未戴口罩的民眾，並無開罰依據。

台大公衛學院教授陳秀熙推估，如疫情持續降溫，最快五月就能全面脫口罩，對此王必勝則說，口罩政策採三階段進行，目前實施的室內免戴口罩為第二階段，第三階段則是全面自主，如疫情發展變化不大，確實有可能會在5月宣布口罩政策全面解禁。