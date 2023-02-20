新竹縣今年辦理全國中等學校運動會，112學年度總量管制學校新生入學登記時間比去年提前一周，其中10所管制國小為3月17日至18日，東興、仁愛、成功等3所管制國中為3月18日，勝利國中為3月19日。鄉鎮市公所及總量管制學校將於3月8日前寄發入學通知單等相關資料，請家長們留意信件收取。

縣府教育局表示，112學年度總量管制學校包含竹北市東興國中、仁愛國中、成功國中、勝利國中，及東興國小、六家國小、十興國小、安興國小、興隆國小、光明國小、博愛國小、中正國小、嘉豐國小、新豐鄉松林國小等，共4所國中、10所國小。

教育局長楊郡慈提醒，睽違47年，新竹縣將於4月22日至27日舉辦辦理112年全中運，屆時將有來自各縣市參賽隊職員約2萬人參加，縣內多所學校也全力支援籌備工作。

因此，112學年度總量管制學校新生登記時間比去年提早了一周，請新生家長們務必備齊相關文件，於新生入學登記時間至各學區學校登記。

教育局指出，入學資格審查應提供全戶設籍資料、設籍房屋所有權狀（或當年度房屋稅籍證明），租賃房屋者需提供水電費收據及經法院公證的房屋租賃契約證明，或公家宿舍配住證明等，詳情請至縣府教育局網站（首頁－便民服務－學區劃分、總量管制專區）查詢，亦可致電縣府教育局人員洽詢03-5518101＃2851。