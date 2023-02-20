由於個人電腦需求減弱，聯想集團日前公布2022年第四季營收降幅高達24％，跌至153億美元，低於先前市場預估的164億美元，淨利潤也是2020年以來首次下降，並迫使其發出裁員預警。

外媒引述聯想主席兼首席執行官楊元慶在分析員會議上稱，智能設備市場現處於最差時期，集團將需要調整員工隊伍以削減支出，同時在方案服務等高成長業務招聘員工。

報導指出，聯想沒具體說明裁員規模，只表示裁員在整體運營成本削減中僅佔很小部分。